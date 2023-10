Torna la giornata del contemporaneo. Visite guidate ai luoghi della biennale d’arte

Torna la Giornata del Contemporaneo a Fabriano. Per l’occasione Fabriano Contemporanea offrirà la possibilità di fare visite guidate ai vari luoghi della biennale di arte internazionale. Per le famiglie e i bambini, si terranno appassionanti laboratori creativi realizzati con carta di riciclo e carta di scarto ispirati alle opere di Be Andr, Luca Buvoli e Enzo Cucchi presenti a Fabriano per Fabriano Contemporanea. Alle 11,30 visita alla mostra Fabriano Contemporanea #1 Intrecci.