Torna la luce nel piazzale della scuola Ferraris

Piazzale della scuola Ferraris al buio, il Comune di Falconara corre ai ripari: ripristinata ieri mattina la torre faro davanti alla palestra, dopo alcuni giorni di preoccupazioni per famiglie e ragazzi – tanti – che frequentano il complesso scolastico più popoloso della città. Del disservizio, pochi giorni fa, avevamo parlato sul Carlino. Era stato segnalato dai genitori anche al Castello, sui social e in ogni canale disponibile, soprattutto da quanti vanno a prendere i figli nelle ore serali, dopo l’attività sportiva o dopo scuola, e che si sono trovati costretti a fronteggiare una sorta di caccia al tesoro nell’ombra della notte. Le ragioni dei problemi? Infiltrazioni d’acqua e illuminazione in corto circuito. "L’impianto si trova all’interno della scuola media Ferraris ed è allacciato al contatore dell’istituto scolastico – ha riferito il Comune –. Già nelle settimane scorse era stato fatto un primo sopralluogo per capire le ragioni della mancata attivazione dell’illuminazione. Si è scoperto che, a causa di infiltrazioni d’acqua, l’impianto era andato in cortocircuito. È stato necessario attendere la disponibilità di pezzi di ricambio per l’impianto elettrico e si è dovuto organizzare l’intervento con la piattaforma aerea, data la notevole altezza della torre". Dunque l’intervento eseguito ieri, quando i tecnici hanno potuto finalmente raggiungere i quattro riflettori per sostituire le lampade ed è stato inoltre sostituito l’orologio che regolava l’accensione del faro. "Si provvederà appena possibile alla sostituzione anche dei fari, per installare una nuova tipologia che permetta di potenziare la luminosità e ridurre il consumo dell’energia elettrica", ha aggiunto il Comune. Al riguardo è intervenuto l’assessore al decoro, Romolo Cipolletti. "È stato un lavoro lungo e certosino – ha commentato Cipolletti –, specie per individuare il guasto. Siamo riusciti a risolverlo grazie alla professionalità dei tecnici intervenuti".

Si spera, quindi, che adulti e giovani non debbano più ricorrere alle torce del cellulare per farsi largo nel piazzale ed entrare o uscire dalla palestra. Scene stucchevoli cui si era assistito fino al termine della settimana scorsa e senso di insicurezza crescente nei frequentatori della scuola Ferraris, il cui vasto edificio comprende anche la elementare Mercantini. Scoperto il guasto, risolto il problema. La torre faro è tornata alla funzione originaria. E poco non è, considerato che le giornate si accorciano, il buio arriva prima.

Giacomo Giampieri