Torna la musica dal vivo al Donegal Irish Pub Sul palco tutto il rock del gruppo Anonymous

Torna la musica dal vivo al Donegal Irish Pub di Ancona, in via Simeoni. Sul palco del locale questa sera (ore 22) saliranno gli Anonymous, formazione composta da Matteo "Bulldoze" Quattrini alla batteria, Daniele "Greg" Gregorini al basso, Raffaele "Mendrix" Mengarelli alla chitarra, Muzio "The Unicorn" Copparini (chitarra e voce), Maurizio "Il Mauri" Iacovangelo (voce) e Cristiano "Auonagana" Squartini alle tastiere. Gli Anonymous non sono la solita cover band, ma un gruppo di persone che amano il rock dagli anni Settanta ad oggi, sviscerandolo attraverso l’interpretazione delle canzoni più particolari e nascoste, ma anche dei grandi classici italiani e stranieri. Insomma, quello al Donegal si annuncia come un live decisamente intenso e sorprendente, oltre che divertente. Per informazioni e prenotazioni 071201331.