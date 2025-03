Torna la "Nave della salute": visite a bordo

Dopo la fortunata e partecipata iniziativa dell’anno scorso, anche nel 2025 torna la Nave della Salute. L’evento rientra nell’ambito di "One Healthon: la rete della salute" ed è stato presentato per la prima volta al Ministero della Salute nel marzo 2023 con l’obiettivo di promuovere una cultura e una rete attiva della salute, che includa prevenzione, divulgazione, ricerca e innovazione nel contesto del paradigma One Health. Fondamentale il supporto fornito da Adria Ferries che ha messo a disposizione la sua ‘ammiraglia’, la AF Mia che salperà dal porto di Ancona diretta a quello albanese di Durazzo il 5 aprile prossimo (ore 16,30, banchina 8). All’interno degli ambulatori allestiti a bordo della nave della compagnia guidata da Alberto Rossi verranno eseguite visite mediche specialistiche di prevenzione gratuite per tutti i passeggeri durante la navigazione.

In questa seconda edizione, verranno aumentate le prestazioni erogabili, prevedendo le stesse sia nella tratta in andata, sabato 5 aprile dalle 16 alle 20 che nella tratta di rientro di domenica 6 aprile con lo stesso orario. A partire dal 2023, sono state effettuate più di 6mila visite gratuite in varie regioni d’Italia. Il Comitato Scientifico Strategico di One Healthon ha partecipato a gruppi di lavoro istituzionali in ambito sanitario, organizzato conferenze sulla prevenzione e promosso il benessere attraverso incontri in presenza e webinar gratuiti aperti al pubblico. Tra gli eventi che hanno riscosso maggiore successo c’è proprio l’iniziativa ‘Nave della Salute’, realizzata per la prima volta nel 2024 con Adria Ferries.