Torna la nave Palinuro. Ecco gli orari di visita

Torna la Palinuro al porto. La nave scuola della Marina militare sarà ormeggiata alla banchina numero 1 dall’11 al 13 ottobre. Il veliero, che arriva dopo aver presenziato alla Barcolana 55 di Trieste, svolge due compiti principali: offrire il supporto necessario alla formazione degli allievi sottufficiali e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina. Ad un anno di distanza dall’attracco dell’Amerigo Vespucci, la Palinuro torna così nello scalo dorico dopo l’ultima visita del 2018 in occasione delle celebrazioni della giornata della Marina Militare, che ricorre il 10 giugno. Le visite sono inserite nel programma dell’Autorità di sistema portuale per gli Italian port days 2023. La manifestazione è giunta alla quinta edizione. "Siamo orgogliosi di poter ospitare di nuovo questa nave" ha detto il presidente dell’Ap, Garofalo. Si potrà salire a bordo l’11 e il 12 dalle 16 alle 19.30 e l’indomani, il 13, dalle 14 alle 18.30. L’accesso al porto di Ancona per la visita alla Nave scuola Palinuro sarà esclusivamente pedonale. Sarà possibile entrare dal varco della Repubblica e dalla portella Santa Maria. Sarà consentito il transito dei veicoli delle persone disabili con l’esibizione del relativo contrassegno.

n.m.