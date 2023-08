Torna la "Notte Nera" La meraviglia di Serra

Torna a Serra de’ Conti la "NotteNera", il festival tutto in una notte dedicato all’incontro ravvicinato con i linguaggi della creatività. Oggi (17.30 - 2) si affronterà il tema del ‘reincanto’, inteso come ‘uscita da un incantesimo triste per riaffacciarsi alla meraviglia’. Tra le vie del centro storico sarà un continuo susseguirsi di eventi che spaziano dalle arti visive alle arti sceniche, dalla musica dal vivo al cinema d’animazione. Per la prima volta, il festival sarà aperto da una lectio di Lucia Tancredi sul linguaggio femminile nel simbolico mitico e politico. Grande spazio al teatro con l’anteprima regionale del nuovo spettacolo della compagnia Teatro Patalò "Tell Tale", lavoro di teatro danza che affronta il tema del cambiamento climatico. Denis Campitelli racconterà la figura di Secondo Casadei, l’autore di ‘Romagna Mia’, in uno spettacolo che fa vibrare la comunità attorno a parole e musica, come nelle aie contadine, grazie anche all’organetto di Andrea Branchetti. Parole e musica si combinano anche in "Dal Margine" di e con Claudia Gioia Gentili, Pier Paolo e Alfio Vernuccio, un viaggio che racconta le anomalie del paese, gli strani, i ribelli, i diversi, gli emarginati, gli scomodi, i perdenti, gli esclusi. Teatro ragazzi (ma non solo) con il Teatro di Carta, che propone uno spettacolo di ombre e d’attore. Al Belvedere il cantautore Setti proporrà un concerto per voce e chitarra che mette insieme il meglio del repertorio e alcune anteprime del nuovo lavoro. A seguire, il pop psichedelico di Florilegio, cantautore e polistrumentista che in anteprima regionale farà ascoltare il suo concept album "Sogno Abissi Notturni". Al termine dei live, dj set del francese Anasbri. Non mancherà il cinema di animazione, con la presenza del festival internazionale imaginaria di Conversano. La preziosa collaborazione con il collettivo Muta Animation e Roberto Catani ha portato alla realizzazione della sigla animata della serata cinema, ispirata a luoghi e abitanti del paese. La regista Casagrande presenterà il suo corto "Verso casa".