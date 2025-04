Torna la rassegna dialettale: si ride con "Anna e la ProfeZia"

Torna la rassegna "Commedie In Circolo" con lo spettacolo della compagnia J’Amici de Candia, premiata a livello nazionale. Oggi, alle ore 17:30, il palcoscenico del Circolo Cittadino di Jesi ospiterà "Anna e la ProfeZia", commedia brillante in vernacolo anconetano scritta e diretta da Marco Burini, con la compagnia J’Amici de Candia.

"Anna e la ProfeZia" è una storia surreale e grottesca, tra realtà e fantasia, dove due fantasmi tornano nel mondo dei vivi per aiutare la protagonista Anna a trovare un tesoro nascosto. Ma non tutto va come previsto, e altri personaggi cercano di impadronirsi del misterioso baule.

La compagnia J’Amici de Candia, attiva dal 2005 e conosciuta per il suo stile ironico e vivace, ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali proprio con questa produzione: miglior trama, miglior attrice protagonista, miglior attrice caratterista, miglior attore caratterista e attrice più giovane.

Lo spettacolo fa parte della rassegna Commedie "In" Circolo, organizzata dall’Associazione Il Sipario!, con Willer & Carson e Stupor Mundi Jesi, e sarà seguito da una cena conviviale curata dal team del Ristorantino.