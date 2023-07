Torna la rassegna tutta da ridere ‘Smile’: sul palco arriva Macchini col "Radical grezzo"

Torna "Smile Numana", la rassegna acclamata che fa ridere il pubblico nelle spensierate serate d’estate. Stasera sarà la volta di Piero Massimo Macchini che salirà sul palco di piazza Miramare a Marcelli di Numana stasera dalle 21.30 con il suo show "Radical grezzo".

Attraverso il suo alter ego più comunicativo, il Provincialotto, Macchini sceglie di rivelare al mondo il suo codice etico: stanco della marchigianità da cartolina, dichiara guerra a chi si vergogna della propria identità territoriale e abbandona ogni sentimento di pluralismo intellettuale per un sano e moderno bigottismo cosmopolita. Il Provincialotto sente di poter contribuire alla solidità della "cultura media" e alla nascita di una nuova maschera per la commedia dell’arte per uno spettacolo tutto da ridere e da riflettere. L’ingresso in piazza è libero.