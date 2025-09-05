Torna l’alga tossica, balneazione vietata nella zona di Numana Alta

Dopo quasi dieci giorni, la scorsa settimana era tornato balneabile anche il tratto di litorale di Numana Alta interdetto dai rilevamenti dell’Arpam che avevano riscontrato la presenza eccessiva di alga tossica (Ostreopsis ovata). Ieri però l’Arpam, a seguito dei campionamenti eseguiti in queste ultime ore, ha rilevato un nuovo aumento della densità dell’alga in quello stesso tratto e così il Comune ha dovuto di nuovo prendere provvedimenti. Stavolta la quantità è pari a 672mila cellule al litro in colonna d’acqua, un numero di molto superiore rispetto al primo rilevamento. Per ragioni di tutela della salute pubblica, il sindaco ha emesso una nuova ordinanza di divieto di balneazione solo sul tratto di litorale interessato.

"Tutto il resto del litorale, da Numana bassa a Marcelli, rimane balneabile – precisa il primo cittadino Gianluigi Tombolini -. L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione e ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza e i visitatori. Ricordiamo che si tratta di una misura temporanea, adottata unicamente per garantire la massima tutela della collettività. L’alga appartiene ai generi potenzialmente tossici con azione per contatto-inalazione e ingestione che può produrre in alcuni casi, irritazione delle prime vie respiratorie, vertigini, raucedine, tosse e sintomi di raffreddore, vomito, congiuntivite, dermatite (segni locali da contatto) che generalmente spariscono nel giro di 24-36 ore. L’Arpam intensificherà il monitoraggio.