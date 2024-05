Torna l’allarme precari: "Protesta in ospedale"

Torna l’allarme precari all’ospedale di Torrette. A gennaio l’azienda aveva allungato di alcuni mesi la durata dei contratti a tempo di circa 300 lavoratori, ma ora la scadenza del 30 giugno si avvicina e l’Rsu del personale del comparto lancia un nuovo allarme e annuncia una giornata di manifestazioni per mercoledì prossimo. Un sit-in aziendale è stato organizzato dalle 10 alle 12 davanti all’ingresso principale dell’ospedale di Torrette. Parte di nuovo la mobilitazione e lo stato di agitazione: "L’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche garantisce l’erogazione di parte dei servizi con personale assunto con contratti a tempo determinato per garantire l’assistenza istituzionale e l’apertura di nuovi servizi istituiti con determine Regionali. Attualmente non abbiamo garanzia del rinnovo di circa 300 dipendenti con contratti a termine al 30 giugno 2024 – si legge nella nota diffusa dal Comitato di Coordinamento aziendale – Il restante personale a tempo indeterminato è chiamato a sopperire a un alternarsi di professionalità che non danno stabilità al sistema, tenendo anche conto dell’enorme spreco di competenze su cui si è investito in formazione. Attualmente, per garantire l’attività assistenziale istituzionale, il personale è obbligato con ordini di servizio a saltare riposi, doppi turni, e ricorso alle prestazioni aggiuntive che si svolgono oltre il normale orario di servizio. Il permanere di questa situazione inficia la qualità dell’assistenza, determinando un aumento dei carichi di lavoro al personale escluso dalle prestazioni aggiuntive, con possibili ricadute sulla salute dei cittadini e dei lavoratori".

La scadenza dei precari è fissata all’inizio del periodo delle ferie che quest’anno, a Torrette come in altri ospedali delle Marche, potrebbe avere un impatto molto forte: "Ad ora non è garantito il piano ferie estivo 2024 per il personale – aggiunge l’Rsu degli ex Ospedali Riuniti – Molti dipendenti hanno un residuo ferie anno 2023 elevato e un’eccedenza oraria impossibile da recuperare. A causa dell’elevato e improprio utilizzo dello straordinario, ai dipendenti sarà erogata per l’anno 2023 una quota media presunta di ‘produttività massima’ di 50 euro lordi, la più misera della Regione Marche. Siamo preoccupati non solo per le situazioni contrattuali dei dipendenti, ma soprattutto per l’inadeguata assistenza verso i cittadini".