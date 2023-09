Torna l'aperitivo Gafe di Loreto dello chef Recanati: 10 anni di eccellenze regionali

Torna il Grande aperitivo di fine estate, Gafe, ideato dallo chef stellato Errico Recanati al ristorante Andreina di Loreto. Torna dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia e lo fa festeggiando i suoi primi 10 anni domani. Un appuntamento ideato nel 2013 che rappresenta l’esprit conviviale dello chef e che sarà animato dal fuoco vivo, l’elemento cardine di tutta la sua cucina. Non potrebbe essere altrimenti per lo chef che da sempre studia il fuoco, lavora con esso, con il fumo e le braci ardenti per dare vita a piatti inediti, o rivisitati, frutto della sua creatività. Gafe è anche un tributo ai prodotti enogastronomici regionali che partono dalle Marche per arrivare in tutta Italia, vere eccellenze che lo chef elabora o che scopre magari da colture quasi dimenticate. Anche i vini e gli spirits avranno un loro posto d’onore. "Mi mancava, ci tenevo molto al suo ritorno, perché per me è una magnifica occasione di scambio diretto con i miei colleghi, che potranno mettersi all’opera insieme a me, con i produttori enogastronomici che potranno narrare i loro prodotti", commenta Recanati. Nello scenario del grande giardino che incornicia il ristorante si raduneranno appassionati di enogastronomia, ma anche colleghi italiani dello chef.