Torna l’"Appennello", si dipinge sorseggiando un buon aperitivo

Torna l’originale appuntamento con l’aperitivo di Appennello. Oggi (ore 19.45) al 54 di corso Garibaldi ad Ancona si potrà dipingere, sorseggiare qualcosa e alla fine portare a casa la propria opera d’arte. Il tema odierno saranno i papaveri. Appennello, il primo organizzatore in Italia di eventi Paint & Sip, invita a ‘portare la fantasia e la voglia di divertirti durante il tuo aperitivo creativo. Il materiale te lo forniamo noi’. Non serve essere bravi pittori, basta aver voglia di allegria e desiderio di socializzare. E di esprimere in libertà la propria creatività, magari con l’aiuto degli Artender sul posto.