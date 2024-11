Torna l’"arte domiciliata". A proporla l’architetto e pittore Giancarlo Ercoli che, per la seconda volta, accoglie le opere nella sua dimora-studio di via Mura Orientali 4 a Jesi. Sabato alle 16,30 l’inaugurazione della mostra visitabile l’1,6 ,7 e 8 dicembre dalle 16,30 alle 20 (ingresso libero). In mostra ci sono artisti provenienti da contesti sociali e geografici diversi, con lo scopo di arricchire il panorama contemporaneo, favorendo una narrazione più inclusiva. Loro sono i pittori Paolo Benvenuti, Stefano Tonti e Simona Bramati, Carlo Iacomucci, incisore, Paolo Monina, artista e fotografo, Gianfranco Morini, ceramista, e Valerio Valeri, scultore. "È un invito a mettere in dubbio certezze e a esplorare il mondo" spiega Ercoli.