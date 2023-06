Torna l’incubo dei ladri in casa in pieno giorno

Torna l’incubo dei ladri, stavolta in pieno giorno mentre gli inquilini sono fuori per lavoro. È accaduto nei giorni scorsi nella zona del quartiere Santa Maria del Piano. I malviventi sono riusciti ad entrare in almeno un appartamento forzandogli infissi e dirigendosi nelle camere da letto a caccia di oro e preziosi.

"Hanno letteralmente ripulito casa – spiegano ancora sotto choc i proprietari -. Cercavano l’oro e l’hanno trovato. Abbiamo allertato i carabinieri e sporto denuncia, ma non sappiamo più in che modo difenderci".

Nei giorni scorsi i ladri avevano colpito sempre in questa zona rubando persino i panni stesi al sole nel giardino mentre la proprietaria era uscita per il lavoro. Tornano a far paura ancora di più ora che per il caldo si lasciano le finestre aperte i topi d’appartamento che a quanto pare studiano i movimenti degli inquilini prima di entrare in azione.

La raccomandazione è quella di cercare di cambiare le routine quotidiane e di segnalare ogni persona o movimento sospetto alle forze dell’ordine così da prevenire un fenomeno che allarma sempre di più i cittadini.