Torna l’incubo ladri. Casa saccheggiata

È tornato l’incubo dei furti a Castelfidardo. Nel weekend appena trascorso i ladri sono riusciti a metterne a segno uno in un’abitazione sotto via Podgora, in contrada Valle Oscura, nella zona di Sant’Agostino. I proprietari dell’abitazione erano fuori, dovevano ancora rincasare per cena, altrimenti avrebbero avuto un pericoloso faccia a faccia. Con un colpo che sarebbe stato da toccata e fuga i ladri sono riusciti ad arraffare gioielli e contanti lasciati in casa. Il bottino è ancora da quantificare, ma si aggirerebbe su diverse migliaia di euro. Nessuno, pare, ha notato movimenti sospetti. Indagano i carabinieri della stazione locale, cui la giovane coppia che abita in quella casa ha sporto denuncia ieri. L’allarme come un tam tam si è propagato sui social e in molti hanno cercato di verificare eventuali movimenti sospetti. Sempre che i malviventi non abbiano tentato degli altri colpi nella zona, almeno nello stesso fine settimana. La gente ha paura però e ricorda quanti altri furti ci sono stati prima di Natale. Nel mese scorso i militari del comando osimano hanno arrestato cinque uomini e due donne (tre croati e quattro italiani), "terrore" delle villette e degli appartamenti più belli della Riviera del Conero e non solo. A loro, infatti, potrebbe essere attribuita la paternità di altri furti commessi nella valle del Musone. In tutto avrebbero messo a segno 36 furti fino al marzo scorso, in tutta l’Italia centrale. si. sa.