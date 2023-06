Torna lo stage Nicola Solustri

Torna sabato e domenica a Osimo lo stage portieri "Nicola Solustri", giunto alla terza edizione, organizzato in memoria del giovane portiere della Passatempese scomparso la sera dell’8 marzo 2016 in un tragico incidente stradale a pochi metri da casa a Osimo. Non aveva ancora compiuto sedici anni. Nicola rivive ogni giorno negli occhi di suo padre Andrea che dopo quella morte straziante ha fondato l’associazione di cui è presidente e che porta il nome del figlio. L’appuntamento è al campo "Muzio Gallo" di Passatempo con il patrocinio del Comune, dell’apd Passatempese 1968 e la Goalkeeper school "Roberto Mercuri".