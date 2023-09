Torna l’Oktober Fabriano Fest. L’evento che l’anno scorso ha riscosso grande successo si tiene quest’anno per ben otto giorni, fino a domenica questa settimana e poi dal 28 settembre al primo ottobre, sul pratone del parco Regina Margherita. La bella area verde si trasformerà in un’oasi di divertimento e festa, ospitando una tensostruttura di oltre 1300 metri quadrati di musica, birra e piatti tipici bavaresi. Musica, buon cibo, buon bere, giochi tradizionali, area kids e un fotografo professionista pronto a immortalare i partecipanti.

"Un vero e proprio villaggio nel centro di Fabriano per l’Oktoberfest più grande delle Marche – spiegano gli organizzatori -, ecosostenibile promuovendo pratiche rispettose dell’ambiente". Previste serate con grandi band da tutta Italia. Oggi alle 21,30 The rock’n’roll kamikazes e domani alle 21,30 Io e i gomma gommas. Si potranno gustare i piatti tipici bavaresi oltre alle più note birre. Tutti i sabato e le domeniche saranno all’insegna dei Fabriano Farmer Games, con il lancio del cerchio di legno e del masso, la corsa con i sacchi e tiro alla fune. Premi in birra per i vincitori. E per i più piccoli, non mancherà l’area kids con gonfiabili per divertirsi ogni giorno.