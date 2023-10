Torna l’open day al commissariato di Jesi. L’appuntamento fissato per sabato prossimo

Torna l’open day per il passaporto al commissariato di Jesi. L’appuntamento è per sabato prossimo dalle 8 alle 13. "Nelle settimane pregresse, grazie a un’attenta pianificazione lavorativa interna si è proceduto al netto ridimensionamento dell’arretrato, derivante dalle numerose istanze presentate, con la stampa di centinaia di passaporti. Si invitano i cittadini a presentarsi agli uffici del commissariato con tutta la documentazione come indicato nelle pagine internet della Polizia di Stato".