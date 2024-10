Tornano con la malaria: intera famiglia curata

Tornano dalla Guinea e manifestano i sintomi della malaria: febbre alta e cefalea e si rivolgono al pronto soccorso dell’Urbani e poi vengono tutti ricoverati in Pediatria. E’ avvenuto diei giorni fa. Sia gli adulti sia i bambini ora sono guariti e sono stati dimessi nei giorni scorsi, dopo il ricovero. A seguito degli accertamenti di laboratorio effettuati presso lo stesso ospedale, è stata loro diagnosticata la malaria, patologia endemica in Africa e in particolare nei luoghi dove avevano soggiornato durante il loro viaggio. La diagnosi di malaria è stata prontamente notificata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della AST Ancona per la valutazione della necessità di interventi di disinfestazione nel paese di residenza della famiglia, interventi che però sono stati ritenuti non necessari anche a seguito dell’interessamento dell’Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche. L’Ast nell’evidenziare la "professionalità dei medici e dei sanitari nel garantire la migliore terapia a ciascuno dei quattro pazienti" sottolinea "l’impegno organizzativo di tutto personale per permettere all’intera famiglia di essere curata insieme consentendo quindi ai bambini di restare vicino ai loro genitori per tutta la degenza".