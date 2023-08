Tornano gli eventi Ancona capitale del volley "Campioni sotto scorta"

Ancona capitale internazionale del volley: presentata ieri la fase anconetana dei campionati europei volley maschili 2023. Sarà una tre giorni intensa per il capoluogo marchigiano (3-6 settembre), in cui arriveranno sei nazionali europee: non solo l’Italia, ma anche la Svizzera, la Serbia, la Germania, il Belgio e l’Estonia. I giocatori, che alloggeranno nelle strutture ricettive della Dorica, si muoveranno con la scorta al seguito. Italia e Svizzera pernotteranno al Seebay di Portonovo, mentre le altre squadre staranno al G Hotel (gli arbitri all’Ego). Movimenti sotto scorta, dicevamo, e questo solo per dare un’idea dell’impegno dell’Amministrazione sul fronte organizzativo.

Polizia locale e protezione civile sono mobilitate da mesi per un evento che partirà a breve: le tifoserie più numerose saranno quelle di Germania ed Estonia. Sono 4 i gironi europei che si disputeranno in Italia, Macedonia del Nord, Israele e Bulgaria, con successive finali in programma a Roma. Il girone eliminatorio che si disputerà in Italia vedrà lo svolgimento delle gare nelle città di Perugia e Ancona, la prima settimana di settembre 2023, con la presenza della nostra nazionale, campione d’Europa e del mondo in carica.

La città sarà quindi protagonista a livello mondiale durante i giorni dell’evento che verrà trasmesso sui più importanti network televisivi internazionali, ottenendo anche ampia visibilità e promozione. "È molto raro che sia Rai Sport sia Sky trasmettano in diretta l’evento", precisa Andrea Carloni, per la Fipav (Federazione italiana pallavolo). Migliaia gli appassionati che si riverseranno al Palaprometeo (biglietti su Ticketone), ma non sarà come nel calcio. Ogni tifoso verrà in autonomia, senza pullman o bus al seguito delle squadre. Gli allenamenti dei team (tranne la Serbia) saranno aperti e si svolgeranno tra il Palaprometeo e il palazzetto dello sport di Camerano. Per favorire l’accesso al palas di Varano e agevolare la viabilità, il Comune ha predisposto in collaborazione con Conerobus, navette e aree di sosta. Le navette seguiranno il percorso stazione - Ugo Bassi – Tavernelle - stadio.

Soddisfatti gli assessori al turismo e allo sport, Daniele Berardinelli e Giovanni Zinni: "Il turismo sportivo è uno dei modi di viaggiare che sta diventando sempre più popolare nel mondo – fa Berardinelli – Il turismo sportivo di atleti, tecnici, accompagnatori, famiglie e appassionati è un volano per crescere l’economia". Zinni sta pensando a un gran galà dello sport per il 2024, ma intanto auspica una grande risposta dai giovani: "Lo sport è un antidoto alla solitudine dei ragazzi, alle dipendenze e al disagio. Questa è una vetrina importante per la nostra Ancona".

Nicolò Moricci