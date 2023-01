Tornano gli specialisti nella struttura sanitaria di Cupramontana

"Abbiamo lavorato per il ritorno degli specialisti nella struttura sanitaria di Cupramontana e sono riprese quindi le attività ambulatoriali di ginecologia, chirurgia, odontoiatria, cardiologia, neurologia, dermatologia, ostetricia, oculistica, psichiatria, otorino e fisiatria". Così il sindaco della capitale del Verdicchio Enrico Giampieri nel tracciare un bilancio del 2022 e guardando agli scenari per il nuovo anno. "Tutto questo è stato possibile in collaborazione e sinergia con il personale dirigente medico, la caposala della locale Rsa, il personale tecnico, riabilitativo e amministrativo del distretto sanitario, e, grazie all’aiuto della direzione Asur, della Regione Marche, della direzione Area Vasta 2, al dottore Corrado Ceci, direttore responsabile del distretto". "Questo è stato possibile – aggiunge il primo cittadino - anche grazie alla Fondazione Carifac, la quale nell’ottica di implementare i servizi ambulatoriali ha donato la nuova strumentazione per un valore pari 37.267 euro che va ad arricchire e completare le prestazioni ambulatoriali di primo livello. Ciò in favore di tutti gli utenti del presidio sanitario di Cupramontana e delle locali Casa di Riposo e della Rsa che potranno evitare spostamenti o inutili e costosi trasporti".