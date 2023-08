Tornano i "Caffè culturali itineranti" Alla scoperta delle bellezze urbane

Al via un grande appuntamento per i "Caffè culturali itineranti" a Osimo, un format che piace a residenti e turisti alla scoperta delle bellezze della città. I "caffè" sono visite guidate gratuite e momenti conviviali per famiglie. In programma oggi visita guidata con rinfresco alla chiesa di San Filippo de Plano alla scoperta dei templari e alla villa rustica di Montetorto a Casenuove del primo secolo a.C. impiegata per la produzione di olio e vino, il sito più importante d’Italia. L’istallazione di una nuova passerella ha permesso di completare il percorso di visita, collegando gli ambienti produttivi alla camera dei dolia fino ad ora visibile solo in parte. Quest’ultimo ambiente, destinato allo stoccaggio di olio, vino, e altre derrate, è stato anche oggetto di un altro restauro per consolidare e preservare i grossi contenitori ceramici.

Il ritrovo è alle 17.30. Il 31, invece, torna l’apericena con visita guidata all’area archeologica con partenza dalla cantina di Montetorto con visita della zona, degustazione di vino e una serata in musica. Altri due appuntamenti sono stati già fissati per i "Caffè", nel segno della destagionalizzazione e del successo che l’iniziativa ha già riscosso con il primo dei tour in occasione della festa del Covo a Campocavallo: domenica 10 settembre alle 16.30 sarà la volta di "Uno scrigno d’arte il duomo di Osimo", visita in un gioiello in pieno centro storico, e domenica 22 ottobre, alla stessa ora, "Osimo sottosopra: storia di una città doppia" con tour al meraviglioso percorso ipogeo. Per informazioni e prenotazioni contattare Anteas Osimo.