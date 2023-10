Tornano le buone pratiche di protezione civile. I volontari nel weekend in piazza del Comune

Ridurre gli effetti dei rischi naturali è possibile: per questo sabato e domenica tornano le giornate nazionali di "Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile". A Fabriano i volontari della Protezione Civile di Fabriano saranno in piazza del Comune nelle due giornate insieme alla Croce Azzurra Fabriano. Inoltre, in occasione dell’iniziativa "Io non rischio", domenica la sede dei vigili del fuoco di via Dante sarà aperta al pubblico. Per saperne di più: https:www.iononrischio.gov.itit