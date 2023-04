Tornano le crociere Msc Lo sbarco sarà il venerdì

Mentre i candidati alle prossime elezioni comunali propongono le loro ricette dedicate al porto, subito dopo le vacanze pasquali è tempo dell’avvio della stagione crocieristica di Msc. Una stagione che parte subito con una novità: cambia il giorno di attracco, da domenica al venerdì. Una richiesta avanzata da tutte le associazioni di categoria legate al commercio fino all’artigianato e ai servizi che chiedevano a gran voce di modificare gli attracchi. La domenica, infatti, molti commercianti preferivano restare chiusi nonostante la presenza dei crocieristi in città, ora potranno godere dei benefici del cambio.

Venerdì 14 aprile si parte con la prima toccata e si andrà avanti fino al 3 novembre prossimo. Ancona si conferma come porto di approdo per le crociere Msc con la novità per il 2023, appunto, del giorno di arrivo della nave, che sarà il venerdì. Si comincia il 14 aprile con la Msc Armonia, in arrivo da Santorini (Grecia) e diretta a Venezia, che resterà in città dalle 14 alle 21. Stessa nave, stesso itinerario e stesso periodo di permanenza dei turisti ad Ancona anche per le altre date, trenta in tutto, da aprile a novembre. Gli arrivi avranno cadenza settimanale: 14, 21 e 28 aprile, 5, 12,19 e 26 maggio, 2, 9, 16, 23 e 30 giugno, 7,14,21 e 28 luglio, 4, 11, 18 e 25 agosto, 1, 8 15, 22 e 29 settembre, 6, 13, 20 e 27 ottobre, per chiudere il 3 novembre 2023.

Il Comune di Ancona ha organizzato un servizio di accoglienza dei crocieristi da parte di guide turistiche che forniranno tutte le informazioni e il materiale necessario per visitare la città. Oltre alla possibilità di utilizzare il sito web ‘Ancona Tourism’ (anche come web app) per avere le informazioni e i percorsi turistici, sarà messa a disposizione una specifica app ‘Ancona Tourism (scaricabile per IOS e Android), che accompagnerà i crocieristi e i turisti durante i loro percorsi e nelle visite. L’app consente di visualizzare i percorsi suddivisi per tipologia e di leggere o ascoltare, in italiano e in inglese, le notizie storiche e artistiche di ogni monumento o luogo storico della città. In collaborazione con Autorità portuale e Regione, sarà istituito un apposito punto informativo turistico nella biglietteria del porto di Ancona.