Tornano le domeniche ecologiche, ecco come cambia la viabilità

La giunta Ghergo opta per le domeniche ecologiche: si svolgeranno nelle due domeniche del 31 agosto e del 7 settembre nei due giardini pubblici parco Unità d’Italia e Regina Margherita.

Le domeniche ecologiche avranno luogo dalle 15 alle 23, e l’obiettivo, spiegano dalla giunta Ghergo, è quello di "promuovere e incentivare l’uso della bicicletta, il gioco all’aria aperta, le attività sportive leggere, la libertà di movimento per famiglie e altre attività all’aperto". Stop al traffico e allo smog per due domeniche quindi, con inevitabili modifiche alla viabilità nelle zone interessate e nei dintorni. "Per consentire il regolare svolgimento degli eventi – spiegano dal Comune nella relativa determina – si rende necessario vietare il transito e la sosta dei veicoli in tutto il viale Moccia, deviando il traffico locale su percorsi alternativi".

In particolare nelle due domeniche che 31 agosto e del 7 settembre, dalle 15 alle 23 sul viale "la sosta dei veicoli è vietata, con la sanzione accessoria della rimozione forzata di quelli in difetto. Dalle 16 alle 23 il transito dei veicoli è vietato fatta eccezione per quelli di soccorso e di polizia". A seguito di tale chiusura, tutto il traffico proveniente da viale Zonghi e da viale Gramsci verrà dirottato su percorsi alternativi, opportunamente segnalati in loco. I due giardini saranno accessibili solo ai pedoni, e a vigilare sul rispetto dei divieti ci saranno agenti di polizia locale e volontari della protezione civile.

sa. fe.