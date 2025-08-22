Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Tornano le domeniche ecologiche, ecco come cambia la viabilità
22 ago 2025
SARA FERRERI
  Tornano le domeniche ecologiche, ecco come cambia la viabilità

Tornano le domeniche ecologiche, ecco come cambia la viabilità

Divieti di transito dalle 15 alle 23 in viale Moccia e limitrofi "L'obiettivo è spingere tutti a ricorrere alla bicicletta".

Divieti di transito dalle 15 alle 23 in viale Moccia e limitrofi "L’obiettivo è spingere tutti a ricorrere alla bicicletta".

Divieti di transito dalle 15 alle 23 in viale Moccia e limitrofi "L’obiettivo è spingere tutti a ricorrere alla bicicletta".

La giunta Ghergo opta per le domeniche ecologiche: si svolgeranno nelle due domeniche del 31 agosto e del 7 settembre nei due giardini pubblici parco Unità d’Italia e Regina Margherita.

Le domeniche ecologiche avranno luogo dalle 15 alle 23, e l’obiettivo, spiegano dalla giunta Ghergo, è quello di "promuovere e incentivare l’uso della bicicletta, il gioco all’aria aperta, le attività sportive leggere, la libertà di movimento per famiglie e altre attività all’aperto". Stop al traffico e allo smog per due domeniche quindi, con inevitabili modifiche alla viabilità nelle zone interessate e nei dintorni. "Per consentire il regolare svolgimento degli eventi – spiegano dal Comune nella relativa determina – si rende necessario vietare il transito e la sosta dei veicoli in tutto il viale Moccia, deviando il traffico locale su percorsi alternativi".

In particolare nelle due domeniche che 31 agosto e del 7 settembre, dalle 15 alle 23 sul viale "la sosta dei veicoli è vietata, con la sanzione accessoria della rimozione forzata di quelli in difetto. Dalle 16 alle 23 il transito dei veicoli è vietato fatta eccezione per quelli di soccorso e di polizia". A seguito di tale chiusura, tutto il traffico proveniente da viale Zonghi e da viale Gramsci verrà dirottato su percorsi alternativi, opportunamente segnalati in loco. I due giardini saranno accessibili solo ai pedoni, e a vigilare sul rispetto dei divieti ci saranno agenti di polizia locale e volontari della protezione civile.

sa. fe.

