Tornano le emozioni del calcio a 5. La prima volta dell’Audax in serie A

Sabato e domenica ripartono i campionati nazionali. Attesa l’Audax 1970 Senigallia al debutto in A2, prima volta nella storia della società dopo l’inaspettata vittoria, da matricola, del campionato di serie B. "Sono molto carico e motivato. – ci fa sapere il tecnico Diego Petrolati –. La squadra sta bene, abbiamo lavorato intensamente dal 2 settembre e siamo già cresciuti tanto sotto tutti i punti di vista. Non conosco gli organici delle squadre avversarie, tuttavia mi aspetto un campionato molto difficile, di altissimo livello. L’obiettivo, pertanto, non può che essere quello di mantenere la categoria". Sabato debutto al Pala Panzini ore 16 con il Pontedera. SERIE B maschile Sabato, ai nastri di partenza il Corinaldo, al suo decimo anno consecutivo, e il Cus Ancona, che, dopo una breve parentesi in A2, è ormai una delle veterane della categoria. E ci sarà lo Jesi, neopromosso. Il girone D: Eta Beta Fano, Montegranaro, Real Dem, Cus Macerata, Chieti, Jesi, Faenza, Recanati, Teramo. Il Corinaldo debutta con una nuova guida, mister Massimo Tinti, l’artefice, dieci anni fa, della promozione in B, oggi esordiente nel nazionale: "Una certa emozione e tanto rispetto nell’affacciarmi in un campionato complesso e nuovo, inoltre subito a confronto con una squadra, l’Eta Beta, potente fisicamente e molto ben organizzata". Presente anche il Cus Ancona con in panchina l’immancabile Francesco Battistini: "Immagino un campionato equilibrato, con un gruppo che in estate è molto cambiato e si è ulteriormente ringiovanito. Spero riusciremo ad essere competitivi in questa che sarà per la sezione C5 la stagione del trentennale". Il Cus Ancona debutta in casa alle ore 15:00 con il Città di Chieti. La neo promossa Jesi si affida a Gabriele Pieralisi, lontano dal nazionale da ormai quindici anni, l’ultima volta con il San Giuseppe: "Sono passati tanti anni, allora c’era un livello pazzesco, ora non so più qual è. Da parte mia l’emozione c’è, ma anche molta curiosità. La squadra sta abbastanza bene, sono partiti giocatori storici, importanti e ne sono arrivati di nuovi, in più abbiamo fatto salire in prima squadra sei ragazzi dell’under 23, tre di questi under 17, c’è da assemblare il gruppo. Mi aspetto di conoscere il prima possibile dove possiamo collocarci". Per lo Jesi esordio con trasferta a Teramo.

Serie B femminile "Stare in alto, crescendo", questo l’obiettivo dell’Atletico Chiaravalle di mister Nicolò Molinelli per la stagione che sta per cominciare. "Siamo contenti della squadra allestita, abbiamo rinnovato e ringiovanito la rosa, giovani forti con esperte di supporto". Debutto domenica a Chiaravalle ore 16:00 con Terni.

Alice Mazzarini