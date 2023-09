Tornano le esche killer per cani. Viti nei bocconcini di pollo

Bocconi killer, sono tornati. Ieri pomeriggio, in via Crocioni, a Brecce Bianche, la proprietaria di un cane è riuscita appena in tempo a togliere un pezzetto di pollo con dentro una vite dalla bocca del suo animale. Il boccone è stato avvistato poco dopo le 15. La donna ha condiviso sui social il ritrovamento per avvisare anche gli altri proprietari di cani. Non era l’unica esca presente, accanto ce n’era una seconda. "Così visibile non era – spiega la proprietaria – ho chiamato i vigili urbani che poi sono arrivati". La polizia locale è andata in via Crocioni e ha affisso alcuni cartelli per avvisare la popolazione del ritrovamento ed invitare a stare attenti. Proprio da via Crocioni sono iniziati i primi avvistamenti dei wurstel ripieni di chiodi, ormai da quasi due anni, creando un allarme in tutto il quartiere perché le esche si sono poi susseguite anche al parco e vicino alle attività commerciale. Per almeno un episodio è stato trovato un colpevole raggiunto anche da un avviso di garanzia.