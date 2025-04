Tornano le "Giornate delle Margherite"

Sabato e domenica torna l’appuntamento primaverile con la solidarietà. Ecco le attese ‘Giornate delle Margherite’ organizzate dall’Avulss locale, l’Associazione per il volontariato nelle unità socio-sanitarie. Un’iniziativa ormai consolidata che vedrà sbocciare in città un mare di margherite, fiore simbolo dell’Associazione che rappresenta semplicità, gioia e speranza.

Durante il weekend, i volontari saranno presenti in vari punti strategici di Falconara per distribuire le piantine a fronte di un’offerta libera. Sabato le postazioni saranno allestite nella zona antistante la sala ex Mercato coperto e al Centro commerciale Le Ville. Sabato sera e domenica, invece, sarà invece possibile trovare i volontari a Castelferretti, in piazza della Libertà. Entrambi i giorni, durante la sera di sabato e la mattina di domenica, i banchetti saranno presenti anche nei pressi delle parrocchie San Giuseppe, Rosario e Sant’Antonio.

Ogni contributo raccolto sosterrà le numerose attività che l’Avulss porta avanti da oltre trent’anni nel territorio falconarese: dall’assistenza nelle strutture sanitarie locali ai progetti di integrazione sociale.