Tornano le "Giornate Fai di Autunno". Dieci i luoghi da visitare in provincia: c’è la caserma dei Vigili del fuoco

Sabato 11 e domenica 12 tornano le ‘Giornate Fai di Autunno’, l’amato e atteso evento di piazza che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Tantissimi i luoghi che verranno aperti grazie al contributo dei volontari Fai e agli studenti ‘Apprendisti Ciceroni’.

Nella provincia di Ancona saranno 10, di cui quattro nel capoluogo: la Caserma dei Vigili del Fuoco, il Palazzo del Comune, che permetterà di comprendere lo sviluppo architettonico e urbanistico del quartiere Adriatico, la chiesa di Santa Barbara, all’interno del comprensorio della Marina Militare nel quartiere del Piano, che conserva preziosi cimeli provenienti dalla chiesa della Madonna del Mare di Pola salvati in seguito dell’esodo giuliano dalmata, e Villa Favorita, oggi sede del centro ricerche e studi Istao, circondata da un pregevole parco.

A Loreto apertura straordinaria della Sala dei Vescovi, che permetterà di entrare in contatto con documenti rari e segreti che narrano la gestione economica e gli interventi edilizi del Santuario; sempre nella città mariana si potrà visitare Villa Bonci, all’interno del complesso militare dell’Aeronautica, evento in collaborazione tra Gruppo FAI Giovani Ancona e Gruppo Fai Recanati.

A Fabriano si segnala la visita speciale al Museo dello Spumante Scacchi; Scacchi era un medico fabrianese che nel XVII sec. mise a punto una tecnica per produrre lo spumante 50 anni prima di Dom Perignon; sempre a Fabriano sarà possibile visitare la preziosa chiesa di Santa Maria delle Stelle.

Un’altra ‘chicca’ è quella rappresentata dal Palazzo dei Conti Ripanti di Jesi. Il visitatore curioso potrà entrare in una dimensione senza tempo di grande suggestione e interesse culturale. Sempre a Jesi i visitatori potranno apprezzare la bellezza della Fornace di Moie, bellissimo edificio di archeologia industriale che da luogo di produzione dei laterizi è diventato un importante centro culturale arricchito da una preziosa biblioteca.

Di fondamentale importanza, nella organizzazione della due giorni dedicati alla cultura è la presenza degli studenti-ciceroni, coadiuvati dai docenti, che agevoleranno la comprensione della storia dei luoghi.