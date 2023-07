Tornano le lauree in piazza Roma

È in programma la doppia cerimonia di consegna delle Lauree in piazza, per le studentesse e gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, giovedì e venerdì nel cuore della città in piazza Roma. Le Lauree in piazza sono un momento atteso anche dalla cittadinanza con l’obiettivo di avvicinare l’Università al territorio.

Giovedì la cerimonia è riservata alle lauree in Agraria, Medicina e Scienze; venerdì per le lauree in Economia e Ingegneria. È prevista alle 17 la convocazione dei neodottori e delle neodottoresse in piazza Roma. Alle 18 inizierà la cerimonia con il benvenuto del Rettore.