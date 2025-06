Tornano le truffe: via l’oro a un’anziana

C’è una sorta di nuova ondata di truffe telefoniche in Valmusone dopo un momento di stasi probabilmente dovuto all’arresto di due persone da parte dei carabinieri di Osimo.

Il modus operandi dei truffatori è sempre lo stesso e spesso le vittime cadono nella loro trappola, in quella storia ben costruita che fa leva sulle loro paure più grandi.

E anche sui social impazzano gli appelli a fare attenzione: "Stanno circolando telefonate per estorcere soldi ed oggetti di valori alle persone anziane, terrorizzandole con un finto incidente in cui sono rimaste coinvolte persone care. Ho assistito e sventato la truffa a mia mamma, proprio poco fa. La telefonata inizia chiedendo di parlare con mia nonna. L’hanno chiamata con tre diversi numeri. Ho già avvisato e chiesto aiuto ai carabinieri", racconta l’osimana, figlia della vittima che non è caduta nella trappola.

Nell’ultima settimana però un’anziana ha consegnato oro a due persone che le si sono parate davanti casa dopo una telefonata simile. I carabinieri stanno indagando per risalire all’identità dei malfattori.

Le avrebbero detto che suo figlio era in caserma per aver provocato un incidente in cui erano rimasti coinvolte diverse persone e per tirarlo fuori dal guaio servivano soldi per pagare un avvocato. Una truffa bella e buona che si ripete in varie zone della provincia.

Tanti sono stati gli incontri organizzati dai carabinieri nella vallata del Musone durante l’inverno per sensibilizzare quante più persone possibili a fare attenzione, a non cadere in quelle trappole.