Tornano sul palco i Soundsick, concerto all’Onstage di Castelfidardo Il gruppo presenterà il nuovo album

CASTELFIDARDO

Dopo tre anni tornano sul palco dell’Onstage di Castelfidardo i Soundsick, band di Filottrano che presenterà il suo nuovo album, in uscita il 19 maggio. Power trio composto dai fratelli Ilario e Alexander Onibokun e da Valentino Teodori, i Soundsick spaziano dal post rock al post grunge, dal progressive alla psichedelia, senza mai perdere di vista l’essenza della forma e della melodia. Nel 2012 esce l’album di debutto "Astonishment" con la Seahorse Recordings di Paolo Messere (Ulan Bator), masterizzato a Chicago da Carl Saff, produttore e ingegnere del mastering di Thurston Moore dei Sonic Youth, Dinosaur Jr., Don Caballero, Coco Rosie e molti altri. I Soundsick hanno alle spalle un’intensa attività live e la vittoria a numerosi concorsi tra cui ‘Arezzo Wave Marche’, ‘Marte Live Marche’ e ‘Rock In The Casbah’ (Sanremo), e hanno aperto i concerti di gruppi e artisti come Nick Oliveri (Queens of the Stone Age, Kyuss), The Fratellis, Niccolò Fabi, Il Teatro degli Orrori, Zu, Nobraino, IG (Gianni Maroccolo, Luca Bergia, Ivana Gatti) e Dufresne. Il loro video "Loneliness" è stato trasmesso in alta rotazione dalla redazione di "Rock Tv", e sono stati recensiti su importanti testate nazionali ottenendo ottimi riscontri di critica e pubblico. Il loro ultimo lavoro è stato registrato e mixato da Nicola Giorgetti e David Lenci (Verdena), collaboratore di artisti internazionali come Steve Albini e Josh Klinghoffer (Red Hot Chili Peppers), mentre il mastering è di Giovanni Versari (Muse). Da poco, sono entrati a far parte della Accannone Records di Max Martulli, tour manager di Negrita e Afterhours. Al termine del concerto dj set in compagnia di Lollo. Al Santa Monica di Ancona stasera (ore 21) spazio a ‘Generation 80’s’, nuovo format pensato in collaborazione con Superstar Party Disco, dedicato alla musica rigorosamente anni Ottanta, con tanto di ambientazione ‘d’epoca’. Ad animare la serata, il noto dj Davide Domenella e la cantante Veronica Key.

Raimondo Montesi