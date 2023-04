Torneo della Marca: ecco la sfida con l’arco storico

Ecco il torneo della Marca: domenica nel centro storico di Cupramontana l’annuale gara di tiro con l’arco storico in cui si affronteranno più di duecento arcieri provenienti da tutta la regione. Il torneo nasce nel 2004 per far conoscere e valorizzare sia la pratica dell’arcieria storica medievale che i borghi delle Marche. "Nella terra del Verdicchio" il titolo di questa edizione in omaggio alla tradizione enogastronomica di Cupramontana. Parteciperanno alla disfida compagnie di arcieria storica provenienti da Fabriano, Belforte del Chienti, San Severino Marche, Cagli, Sant’Elpidio a Mare, Camerino, Urbino, Ascoli Piceno, Recanati, Grottazzolina, Gradara, Spinetoli Pagliare, San Marcello, Jesi, Monte Roberto e Fermo. Il torneo si svolgerà in due fasi: durante la mattinata i partecipanti in abito storico, si misureranno con bersagli disposti lungo le vie della città, per selezionare i quattro migliori arcieri di ogni città. Dalle 15 poi le compagnie sfileranno in corteo storico per poi arrivare in piazza IV Novembre dove in un’ultima tenzone fra gli arcieri finalisti si deciderà l’attribuzione del palio. Dirigeranno la gara gli arbitri messi a disposizione dalla compagnia Balestrieri di Porta Rocca di Orvieto e dagli Arcieri di Torchiagina di Assisi.