Se digitate "Città di Ancona il Pertini" l’intelligenza artificiale ve lo descriverà così: "Piazza Pertini è nota per essere la sede del torneo di calcio a 5 ’Città di Ancona’". Questo evento, che si svolge in estate, è molto più di una semplice competizione sportiva, offrendo anche intrattenimento e svago. Piazza Pertini, durante il torneo, diventa un punto di riferimento per la città, un luogo di incontro e di aggregazione. La piazza si trasforma in un vero e proprio villaggio, con uno spazio che ospita stand e aree dedicate al divertimento, punto di ritrovo per spettatori e appassionati. Il torneo attira squadre e partecipanti da tutta la regione (e non solo), creando un’atmosfera vibrante e competitiva; gli eventi collaterali (musica, spettacoli e attività di svago) rendono l’atmosfera festosa e coinvolgente.

Benvenuti alla 26esima edizione del "Città di Ancona- Trofeo Fumo di Moka", la manifestazione per antonomasia dell’estate dorica, organizzato dall’ASD Virium di Giacomo Ruffini. Otto squadre. Due gironi all’italiana, seconda fase a eliminazione diretta, diciannove gare totali. Domani il debutto. Il 2 luglio la finalissima. Girone A: ristorante La Moretta, MYGYM (detentrice del titolo), Orange Beach, Open Ufficio Services. Girone B: Dolce Amare Palombina, ILL.PA Giuliani, Homes in Ancona, Gep.

In campo tra i migliori giocatori del futsal marchigiano, protagonisti dei campionati nazionali di serie A2 e serie B, senza tralasciare il meglio della massima categoria regionale di C1, con qualche spruzzata di interregionalità.

Il calendario della fase a gironi. Girone A: lunedì 16 giugno: ore 21,15 Ristorante La Moretta-MYGYM; ore 22,20 Orange Beach- Open Ufficio Services. Girone B: martedì 17 giugno ore 21,15 Dolce Amare Palombina-ILL.PA Giuliani; ore 22,20 Homes Ancona- GEP. Girone A mercoledì 18 giugno ore 21,15 Ristorante La Moretta-Open Ufficio Services; ore 22,20 MYGYM-Orange Beach. Girone B giovedì 19 giugno ore 21,15 ILL.PA Giuliani-GEP; ore 22,20 Dolce Amare Palombina-Homes in Ancona. Girone A lunedì 23 giugno ore 21:15 MYGYM-Open Ufficio Services; ore 22,20 Orange Beach-Ristorante La Moretta. Girone B mercoledì 24 giugno ore 21,15 Dolce Amare Palombina-GEP; ore 22,20 ILL.PA Giuliani-Homes in Ancona.

Tutte le formazioni accederanno alla fase a eliminazione diretta. Per la composizione del tabellone della seconda fase, in caso di parità punti nel girone, farà fede la classifica avulsa. La seconda fase, verso la finalissima di mercoledì 2 luglio, si comporrà così: 1° classificata del girone A vs 4° girone B; 2° classificata girone A vs 3° girone B; 3° classificata girone A vs 2° girone B; 4° classificata girone A vs 1° girone B.

Alice Mazzarini