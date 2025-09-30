Torneo di minirugby: 190 bambini in festa

Festa grande domenica 28 settembre al Parco del Cormorano, dove si sono ritrovati 190 bambini provenienti da Toscana, Emilia Romagna e da tutta le Marche. Sul prato del Cormorano si sono infatti disputate le partite del quinto torneo dedicato al Minirugby, organizzato dalla società Rugby Falconara. Sono state otto squadre in gara, impegnate in sfide per quattro categorie: under 6, under 8, under 10 e under 12. Nonostante la pioggia i giovani atleti hanno potuto giocare sui campi del Parco del Cormorano che hanno retto alla perfezione. I piccoli rugbisti sono stati supportati da circa 400 persone presenti e da 40 volontari, impegnati per tutta la giornata. Nel pomeriggio, con le premiazioni, è finalmente uscito il sole. A consegnare i trofei, Vittorio Petretti, presidente regionale Marche della Federazione italiana rugby, l’assessore alla Cultura Marco Giacanella e l’assessore alle Politiche giovanili Elisa Penna. Tutti hanno ricevuto il ringraziamento della società Rugby Falconara. La giornata è poi proseguita tra musica, cibo e tanto divertimento. "È stata una giornata straordinaria, carica di entusiasmo, sport e condivisione – dice l’assessore alla Cultura Marco Giacanella –. Partecipare alle premiazioni del torneo di mini-rugby organizzato dal Rugby Falconara è stato un vero onore. I bambini provenienti da Marche, Toscana ed Emilia-Romagna ci hanno mostrato come lo sport, e in particolare il rugby, sappia trasmettere valori fondamentali come il gioco di squadra, il sacrificio e l’amicizia".