Torneo Fip Silver di Porto Sant’Elpidio

Cronaca
CronacaTorneo Fip Silver di Porto Sant’Elpidio
3 set 2025
ANDREA PONGETTI
Cronaca
Impresa di Mariangela Montesi in coppia con Laura Ferreyra: è loro il trofeo del doppio.

Impresa da favola di Marianela Montesi al FIP Silver di Porto Sant’Elpidio. L’italo-argentina, in coppia con la ventenne Maria Laura Ferreyra (numero 168 mondiale), ha conquistato il titolo con una cavalcata straordinaria: eliminare una dopo l’altra le prime tre favorite del torneo. La magia è iniziata ai quarti di finale sui campi dell’Asd Ok Sport, dove Montesi e Ferreyra hanno battuto 7-6, 6-2 la coppia numero 3 del seeding, formata da Sara Pujals e Karin Hechenbrger. Un primo scalpo eccellente, ma il meglio doveva ancora venire. La vera impresa è arrivata in semifinale contro Giulia Dal Pozzo e Anna Ortiz, coppia fortissima e numero 2 del tabellone.

Le due erano già capaci quest’anno di vincere tre titoli e puntavano al poker marchigiano. Invece si sono arrese domenica mattina per 7-5, 4-6, 6-2 dopo una battaglia durissima durata oltre due ore. Nel pomeriggio, l’atto finale contro le prime teste di serie: l’azzurra Lorena Vano e la spagnola Alba Perez Momha. Partenza sprint per le outsider, che si sono portate sul 6-1 nel primo set e 3-2 nel secondo quando è arrivato il ritiro delle avversarie per un problema fisico. Nel tabellone maschile successo per i giovani rampanti Pol Hernandez e Guillermo Collado, rispettivamente numero 49 e 66 del ranking mondiale.

I due hanno confermato il loro status di seconda coppia più attesa battendo in finale l’italo-argentino Denis Perino (ex nazionale) e Ignacio Piotto con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2. La migliore coppia azzurra è stata quella formata da Simone Iacovino e Lorenzo Di Giovanni, eliminata ai quarti di finale proprio da Perino-Piotto (6-3, 6-4). Il FIP Silver di Porto Sant’Elpidio si conferma così uno degli appuntamenti più importanti del calendario marchigiano, con oltre 200 giocatori provenienti da tutta Europa e un livello tecnico sempre più alto.

