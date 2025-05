Torneo Open Jesi: Trionfano Emilia Lu Knapik e Mattia Logrippo

Si è concluso con successo il torneo Open ospitato dal Circolo Cittadino di Jesi, manifestazione che ha visto sfidarsi numerosi talenti del tennis marchigiano e non solo, offrendo un alto livello tecnico in entrambi i tabelloni. Nel torneo femminile, il successo è andato a Emilia Lu Knapik (3.2) dell’AS Dilettantistica Tennis Training Perugia, che ha conquistato il titolo superando in finale Asia Scuppa (2.8) dell’MTA di Jesi con il punteggio di 60 76(3). Per arrivare all’atto conclusivo, Lu Knapik ha dovuto superare un percorso impegnativo. Nei quarti ha sconfitto la testa di serie n.2 Francesca Tassi (2.6) con il punteggio di 63 61, mentre in semifinale ha avuto la meglio sulla testa di serie n.3 Sofia Papalini (2.6) per 75 62, dimostrando grande determinazione nell’eliminare due delle favorite del torneo.

Dal canto suo, Asia Scuppa ha compiuto un cammino altrettanto sorprendente: nei quarti ha eliminato Alena Urso Pernice (2.7) e in semifinale ha superato la testa di serie n.1 Nadin Barbarossa Lisi (2.6) con il punteggio di 64 75, prima di arrendersi solo in finale a Knapik.

Nel tabellone maschile, dopo una battaglia durata tre set, è stato Mattia Logrippo (2.6) del Circolo Tennis Camerata Picena ad imporsi sul testa di serie n.1 Leonardo Angeloni (2.3) dell’AS Dilettantistica Tennis Club Ottrano di Filottrano.

Logrippo ha avuto la meglio con il punteggio di 61 67 64, in un incontro che ha mostrato grande equilibrio dopo un avvio favorevole al vincitore. Un atto conclusivo degno della bellezza di tutto il torneo maschile. Per raggiungere la finale, Logrippo ha dovuto superare nei quarti Antonio Scodamiaglio (2.6) con il punteggio di 63 64, mentre in semifinale ha avuto la meglio su Antonio Ferraro (2.8), che si è dovuto ritirare sul punteggio di 76 a favore di Logrippo. Dal canto suo, Angeloni ha battuto ai quarti il testa di serie n.4 Manuel Mariotti (2.5) per 62 76(3) e in semifinale ha avuto nuovamente la meglio su Mariotti con il punteggio di 75 62.

"Siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questo torneo che conferma la vitalità del tennis nelle Marche – ha dichiarato Alessandro Carboni, presidente del Circolo Cittadino – Le finali hanno offerto uno spettacolo di alto livello e vorrei complimentarmi con tutti i partecipanti per l’impegno e la sportività dimostrati in campo. Il successo di questa manifestazione ci spinge a guardare già con entusiasmo alle prossime iniziative che il nostro circolo proporrà agli appassionati del territorio. Vedere così tanti giovani talenti emergere dai nostri tornei è motivo di grande orgoglio e ci spinge a insistere su questa strada per mantenere alti l’entusiasimo e l’attenzione attorno al movimento tennistico jesino".

Andrea Pongetti