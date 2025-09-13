"Tornerò nella casa del Pd. Sanità, lavoro e scuola: così cambiamo le Marche"

Qui centrosinistra. Antonio Mastrovincenzo, già presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche. Consigliere regionale uscente in quota Partito Democratico, ricandidato alle elezioni regionali del 28 e del 29 settembre nella Lista Matteo Ricci Presidente della Circoscrizione di Ancona.

Come si trova nella "nuova" casa?

"Benissimo. È una ‘casa’ temporanea, perché sono da sempre e rimarrò un iscritto al Pd, ma la Lista Matteo Ricci Presidente è composta da persone appassionate, competenti e determinate nel portare il loro contributo alla vittoria del centrosinistra. Stiamo condividendo momenti importanti, con i cittadini che incontriamo. C’è piena sintonia e spirito di squadra".

Resterà nel Pd, insomma.

"Non c’è dubbio. Quello che è stato – in riferimento al nodo del terzo mandato – è un capitolo chiuso. Guardo avanti. E nel mio futuro c’è il Pd. Poi, per ovvie ragioni, questa è una campagna elettorale più complessa, senza simbolo e iniziative del partito. Ma concentriamoci sui temi e su come cambiare le Marche, che sono le cose più importanti".

Cosa le dicono i cittadini che incontra?

"Da un lato mi stanno restituendo sensazioni positive, c’è un entusiasmo crescente attorno a noi. Dall’altro, invece, lamentano alcune criticità che stanno affrontando. E la problematica principale è, nettamente, la sanità, che emerge dai confronti che ho con i cittadini. Poi lavoro e scuola, che sono al centro dei pensieri e non solo perché sono i temi che pongo io. Insomma, le persone hanno grande attenzione e sensibilità".

Le sue proposte?

"Come ho già annunciato, se eletto proporrò subito una riforma della legge sul lavoro. Che è una bella legge, ma che ha 20 anni. Ritengo serva una rivisitazione rispetto al mercato del lavoro attuale, con interventi più mirati rispetto alle esigenze delle persone. In particolar modo sarà essenziale ricalibrare il tema della formazione, vista la forte richiesta da parte delle imprese di individuare profili professionali rispetto ai fabbisogni necessari. Quindi mi batterò per la partita del sociale".

In che modo?

"In primo luogo per cercare di ripristinare i finanziamenti in favore delle persone con disabilità, che invece sono stati ridotti da questo governo regionale di centrodestra. Da parte mia impegno massimo. Poi rivolgerò un’attenzione particolare ai temi delle disuguaglianze sociali e della povertà. Abbiamo delle idee che, come penso e spero, potranno tradursi in fatti concreti. Mi faccia citare anche l’impegno per l’ambiente".

Quale?

"Ho firmato, come hanno fatto altri candidati, un impegno proposto dagli Stati generali dell’Ambiente, che riunisce le associazioni ambientaliste del territorio. Ovvero un manifesto che mi è stato presentato e in cui credo, che riguarda l’economia circolare, il coinvolgimento delle comunità locali nella programmazione regionale e vuole garantire un approccio di tutela della salute pubblica e del paesaggio".