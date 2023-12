"Torniamo a essere trainanti, ora il salto di qualità"

"Torniamo a essere la provincia trainante anche se le altre sono tutte molto vicine – sottolinea il presidente della Provincia Daniele Carnevali – Ancona guadagna quest’anno quattro posizioni grazie soprattutto alla macrocategoria ’Ricchezza e consumi’: in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando vedere che diversi indicatori sono sopra la media nazionale e in particolare due hanno guadagnato circa 10 posizioni rispetto al 2022 come ’Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli’ e ’depositi bancari delle famiglie’ mi sembra molto positivo". E poi proseguendo nell’analisi: "’Giustizia e sicurezza’ ha perso molte posizioni ma penso sia legato al numero di incidenti stradali in aumento" chiude il presidente della Provincia.

"E ora con questi numeri alla mano dobbiamo fare il salto di qualità" Anche il sindaco Daniele Silvetti accoglie con positività i risultati della classifica 2023 della Qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore ma resta consapevole degli aspetti su cui è necessario migliorare. "Parliamo degli ambiti Giustizia e Sicurezza che richiede maggiori sforzi per mantenere alta l’asticella della qualità – spiega – ma anche sull’Ambiente e la Sostenibilità serve una maggiore propulsione. I dati della classifica servono a farci prendere coscienza dei nostri punti di forza ma anche degli aspetti da non trascurare che rischiano di farci perdere posizioni rispetto agli anni passati. Per ora possiamo dirci soddisfatti del risultato generale visto che Ancona è sul podio regionale e tra le prime 25 posizioni tra le province italiane in cui si vive meglio".