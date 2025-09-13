Torrette, altro riconoscimento. Cure tempestive per gli ictus. Premio alla Clinica Neurologica

Efficienza e alta qualità delle cure nei casi di ictus, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche al top. Alla Stroke Unit - che opera all’interno della Clinica Neurologica - è stato attribuito il ‘Gold Status’ nell’ambito del programma ‘Excellence in Stroke Patient Care’ dello European Stroke Organization (ESO) Angels Awards 2025. Un risultato ottenuto grazie a una delle priorità operative in seno all’azienda, ossia la multidisciplinarietà dei percorsi.

L’importante riconoscimento, in effetti, attesta l’alta qualità delle cure e l’efficienza di tutto lo Stroke Team dell’Azienda, composto da neurologi, neuroradiolologi, neuroradiologi interventisti, anestesisti e rianimatori, neurochirurghi e urgentisti: "Una squadra composta da professionisti, appunto, che in questi anni hanno imparato a collaborare e ad applicare le metodiche diagnostiche e terapeutiche più avanzate per garantire ai pazienti il miglior trattamento possibile in caso di ictus – afferma il professor Silvestrini, direttore della Clinica Neurologica – Ovviamente al lavoro dei medici si affianca quello dei professionisti sanitari il cui contributo è fondamentale per garantire ai pazienti un’assistenza ottimale".

Le congratulazioni all’AOU delle Marche da parte dei responsabili del premio ‘Gold Status’ sono state precedute da una motivazione molto efficace: "Ogni 30 minuti un paziente con ictus che avrebbe potuto essere salvato muore o rimane invalido per sempre perché è stato trattato nell’ospedale sbagliato. Per questo è un piacere comunicare che l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona si è classificata come Oro nel trimestre Q2 2025 nell’ambito del programma degli ESO-Angels Awards". Un riconoscimento internazionale di altissimo spessore che premia la qualità del lavoro svolto dalle diverse figure professionali mettendo al centro una sempre migliore gestione dei pazienti affetti da ictus.