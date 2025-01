Torrette, benvenuti alla stazione. Tra degrado, vandalismi e buio

Salsedine, intemperie e la profonda necessità di un intervento di recupero: benvenuti alla stazione ferroviaria di Torrette, abbandonata a se stessa. Mentre è in corso un’ampia discussione sul futuro ferroviario nel capoluogo e nel suo hinterland, tra stazione di Ancona Marittima, metropolitana di superficie e arretramento della linea ferrata rispetto alla costa, nessuno sembra occuparsi dell’attualità. A parte la manutenzione ordinaria, o meglio la cura del decoro giornaliero con mansioni come la sostituzione dei sacchetti per le frazioni dei rifiuti e lo spazzamento, ci sarebbe molto di cui discutere su come viene tenuta quella stazione così importante. Ricordiamo che la stessa serve un bacino d’utenza importante, al di là del quartiere, come ad esempio la facoltà di medicina e l’ospedale di Torrette.

Diversi utenti ci avevano sollecitato a fare un giro da quelle parti, lamentando una situazione di forte degrado e dal sopralluogo che abbiamo fatto ieri sono emerse alcune criticità. A partire dello stato di manutenzione di arredi e strutture, con le parti in ferro in larga parte mangiate dalla ruggine e dalla salsedine del mare che si trova a pochi metri dai binari. Il tunnel che conduce al binario 2, quello appunto verso il mare, è davvero malridotto, le pareti presentano incrostazioni allarmanti e le solite scritte oltraggiose, i corrimano sono inutilizzabili, a terra c’è una pozza d’acqua stagnante e solo una fioca luce a illuminare un passaggio angusto. Servirebbero diversi interventi, tra sostituzioni delle strutture e una vigorosa mano di vernice un po’ ovunque. Ci ha colpito anche un’altra zona, ossia la cabina dove è stata inserita la macchina per acquistare i biglietti di viaggio, posta a livello stradale sul primo binario; sul fianco sinistro, a terra, c’è una massa informe di colore arancione che davvero non siamo riusciti a decifrare. Sul piazzale esterno alla stazione poi, tra i binari e la statale, ci sono poi delle panchine a forma di fiore davvero ridotte male in arnese tra pezzi staccati e fioriere secche e brutte da vedere. È bene ricordare, infine, che ogni giorno alla stazione di Torrette arrivano diversi treni, specie al mattino presto verso Ancona e al pomeriggio nel senso opposto.

p.cu.