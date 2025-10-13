Torrette, cibo immangiabile: sorpresa, si cambia subito

Ancona, 13 ottobre 2025 – Pasti biologici ai bambini e alle mamme ricoverate anche all’ospedale Salesi e un vassoio personalizzato per ciascun paziente ricoverato all’ospedale di Torrette. L’apertura entro il prossimo Natale della nuova mensa e centro cottura all’interno della cittadella bianca sanitaria regionale, anticipata dal Carlino, porterà più di una novità e, sembrerebbe, in positivo. Come chiarito dal direttore generale Armando Gozzini, le pietanze preparate in loco saranno di qualità più elevata rispetto a quelle di adesso perché si baseranno su nuovi criteri Cam, criteri ambientali minimi, e avranno anche un costo maggiore per la loro cucina. Una cosa non da poco visto il malessere ricorrente tra i ricoverati che più volte hanno protestato per la qualità del cibo che arrivava loro, cibo già cotto e confezionato in piatti di carta che vengono riscaldati all’arrivo in ospedale.

Proprio oggi il Carlino ha dato voce ad una paziente ricoverata un mese nel reparto di Gastroenterologia, costretta a rimandare indietro le pietanze perché immangiabili. L’ospedale ha già indetto una nuova gara per assegnare il servizio mensa e cottura dei pasti da portare poi in corsia ed è in corso l’assegnazione.

“Il contratto stipulato a suo tempo con la ditta originaria dell’appalto – spiegano dalla direzione generale – è stato risolto e il nuovo bando di gara è in corso di assegnazione. Per il prossimo Natale saremo in grado di affidare la gestione del nuovo servizio con un centro cottura in loco con cibi freschi cotti a Torrette e vassoi personalizzati”.

Sulla qualità del cibo attualmente fornito ai pazienti nei presidi ospedalieri, oggetto di lamentele, l’azienda ospedaliero universitaria spiega che “si tratta di una situazione che questa direzione aziendale ha ereditato in base al vecchio contratto stipulato nel 2022, ora verrà alzato il livello dell’offerta qualitativa in maniera considerevole. La ditta che ha avuto in gestione l’appalto ha chiesto la risoluzione anticipata dell’accordo precedente, poiché con i prezzi della gara originale non riusciva più a garantire la qualità necessaria rispetto ai canoni fissati. Il fornitore del servizio, a quel punto, di fronte a un non guadagno e quindi non potendo garantire gli standard qualitativi da noi richiesti, ha presentato l’intenzione di risolvere l’accordo, richiesta che l’Aou delle Marche ha accettato”.

Ora si va avanti con la nuova gara, regolata dai criteri Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, secondo cui prezzi e qualità del servizio sono legati assieme e non possono prescindere l’uno dall’altro. Il nuovo centro cottura rispetterà gli elevati standard fissati dall’Anac, elevando di conseguenza la qualità in proporzione al maggior costo del singolo pasto. Si punta a un modello più salubre e sostenibile, con meno sprechi e più legami tra i centri cottura-mense e il territorio.