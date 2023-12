"Torrette è nel caos, ma l’assessore bluffa"

"L’assessore alla Sanità Saltamartini continua a ripetere come un disco rotto che l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche è stata riconosciuta come miglior ospedale d’Italia e si scaglia nervosamente contro l’opposizione che denuncia il caos che da mesi ormai impera a Torrette a causa del sovraffollamento del pronto soccorso e dell’indisponibilità di posti letto per i ricoveri urgenti. Peccato per lui che queste denunce non sono frutto della nostra fantasia, ma di continue segnalazioni che riceviamo dai cittadini, oltre che dai malumori espressi più volte dal personale sanitario sulla stampa". Dice il consigliere regionale del Partito democratico, Fabrizio Cesetti, a margine della risposta fornita dall’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, alla sua interrogazione sulle inefficienze dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Quindi il dem invita Saltamartini "a uscire dal guscio protettivo che si è costruito grazie ad alcune copertine patinate, legga gli obiettivi racconti dei giornalisti locali, ma soprattutto vada a toccare con mano la realtà dell’ospedale di Torrette".