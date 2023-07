Torrette, il ponte dei misteri Il sovrappasso è stato completato ma la struttura è inaccessibile

di Pierfrancesco Curzi

Il ponte dei misteri. Siamo a Torrette e stiamo parlando del sovrappasso che dovrebbe collegare il parcheggio di via Metauro con l’area ospedaliera di Torrette. L’intervento è finito, la struttura, le rampe e gli accessi sono stati realizzati e sono finiti, ma la struttura resta inutilizzata. Il Carlino ieri mattina ha effettuato un sopralluogo a Torrette analizzando i due ingressi, lato parcheggio e lato ospedale, avendo la conferma che l’intervento potrebbe definirsi concluso.

Oltre a notare lo stato dei lavori abbiamo notato un altro dettaglio: gli ingressi sono chiusi con transenne e nastri e il cantiere è deserto e sembra tale da tempo. Un’opera costata 700mila euro, 500mila dei quali messi dalla Regione e il resto dal Comune, e attesa da anni non riesce a vedere la luce. E pensare che a metà febbraio era stato montato il corpo centrale dell’opera, il sovrappasso pedonale, e nel giro di tre mesi l’impianto poteva essere inaugurato. Ci sono state le elezioni di mezzo, ma da tempo la struttura è ferma. Ci sono problemi di collaudo dell’impianto di ascensione, al punto che il Comune sta pensando di aprire la parte pedonale entro luglio (ma a questo punto è difficile ipotizzarlo) e posticipare l’attivazione dell’ascensore a settembre. Lo stato dei fatti vede le persone ancora costrette a scendere a piedi lungo la stradina secondaria fino al pericolosissimo attraversamento pedonale su via Conca. È davvero incredibile come in tutte questi anni non via siano stati degli incidenti che coinvolgessero pedoni e automezzi. Parliamo della strada in assoluto più trafficata della città che ogni tot minuti viene interrotta per consentire il passaggio dei pedoni, con code e rallentamenti soprattutto a scendere in ingresso alla città. C’è poi da analizzare lo stato di mantenimento dell’area di sosta gratuita, il parcheggio di via Metauro. Le erbacce stanno aggredendo tutti gli spazi e parte degli stalli per la sosta dei visitatori dell’ospedale che non riescono a trovare spazio nelle zone di sosta interne. Servirebbe un profondo intervento per sistemare il verde e il decoro del parcheggio, davvero ridotto male. Erbacce che hanno aggredito tutto il camminamento dalla parte alta del parcheggio fino alla fermata bus su via Conca proprio all’altezza dell’attraversamento pedonale. Per quanto concerne la sosta interna a Torrette, i lavori infiniti e a lungo interrotti per il nuovo Salesi e tutte le opere ad esso collegate stanno causando fortissimi disagi soprattutto ai lavoratori. Nei momenti di cambio turno, in particolare tra mattino e pomeriggio, reperire un posto è un terno al lotto. Con gli accessi liberi per i visitatori da vari fronti a causa dei mille cantieri, per il personale sanitario è una maledizione.