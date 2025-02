Torrette, nuovo piano parcheggi. Mille posti gratis ai dipendenti. Gli abbonamenti da 200 a 53

Parcheggi all’interno della cittadella ospedaliera di Torrette, la Direzione aziendale precisa la situazione e annuncia nuovi stalli: "Siamo pronti a fare chiarezza si legge in una nota diffusa ieri dalla Direzione generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Non è prevista alcuna riduzione di parcheggi, al contrario è stato deciso di mettere a disposizione dell’utenza circa 200 posti in più rispetto agli attuali".

Ecco nel dettaglio il piano della nuova concessione per quanto riguarda il ‘Parcheggio visitatori che entrerà a regime dal 19 febbraio prossimo. Gli stalli dedicati saranno 645 suddivisi come segue: 542 a pagamento, di cui 2 riservati ai camper e 4 ai veicoli elettrici; 30 gratuiti, dedicati a utenti con disabilità e donatori AVIS; 40 posti per la sosta breve – 30 minuti; 53 riservati al personale dipendente dell’AOUM.

Per quanto riguarda l’area di sosta all’interno dell’ospedale di Torrette – da ingresso a monte, zona elisuperficie – i parcheggi sono 747. Infine, non vanno dimenticati i 260 posti gratuiti dell’area di sosta in via Metauro con accesso all’area ospedaliera tramite sovrappasso pedonale. Facendo qualche rapido calcolo, i dipendenti dell’azienda hanno a disposizione più di mille posti (la somma tra parcheggi interni più quelli di via Metauro, ndr.), completamente gratuiti.

"Per quanto concerne gli utenti esterni, oltre alla possibilità di sfruttare i 260 posti gratuiti del parcheggio collegato con sovrappasso di via Metauro, ci sono gli accessi interni gratuiti per le categorie protette". C’è poi la questione della sosta a pagamento per i dipendenti. L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha deciso di porre in essere un nuovo contratto per sanare una posizione che la metteva a rischio di danno erariale: "Fino a oggi questo ‘privilegio’ era garantito a 200 persone in servizio in ospedale al costo di 15 euro mensili; ora togliendo questo privilegio per pochi, senza diminuire gli stalli a favore di tutti i dipendenti, è stato applicato un nuovo contratto che sana il danno. In questo modo gli abbonamenti garantiti saranno 53, ma a un costo di 30 euro al mese.

Guardando al futuro l’intenzione è quella di gestire in maniera totalmente diversa il criterio della sosta all’interno della cittadella ospedaliera. L’obiettivo, invece, è quello di aumentare di altri 1,500 posti la capienza rispetto agli attuali 1,700" conclude la nota.