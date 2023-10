Torrette ospedale numero uno? Non nell’emergenza

Il riconoscimento dato all’ospedale di Torrette tiene conto di parametri che esulano dal discorso dell’emergenza. Riguardano sostanzialmente le cure, la ricerca, la professionalità e la preparazione degli operatori sanitari. E’ indubbio che la sanità anconetana sotto molti aspetti sia cresciuta negli ultimi anni, pur navigando sempre tra mille difficoltà dovute a mancanza di risorse e di personale carente in alcuni settori chiave. Se si guarda all’emergenza, la situazione non è affatto da primato. Zero medaglie anche per viabilità e strutture. Ma poi ci sono anche altri aspetti da considerare.