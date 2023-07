Torrette, ponte a metà Il sovrappasso verso l’apertura ufficiale Ma niente carrozzine

Il ponte pedonale su via Conca diventa un caso. Il Comune è pronto a inaugurarlo, ma soltanto a metà. Carrozzine per disabili di ogni tipologia, ma anche passeggini per il trasporto dei bambini e via discorrendo dovranno trovare una soluzione alternativa per passare dal parcheggio scambiatore di via Metauro all’area ospedaliera e viceversa. Tutto è legato ai problemi dell’impianto di ascensione che non è pronto e non sarà facilmente collaudato. La nuova amministrazione si è trovata davanti al nodo che al momento ha pensato di risolvere tagliando il nastro di metà dell’opera. Salvo rinvii dell’ultima ora il battesimo del sovrappasso su via Conca dovrebbe avvenire entro pochissimi giorni, mentre per il via libera all’ascensore bisognerà attendere almeno fino a settembre. Un’opera costata complessivamente 700mila euro, 500mila dei quali garantiti dalla Regione che sarà presente all’inaugurazione, rappresentata forse dall’assessore ai lavori pubblici Francesco Baldelli che con l’ospedale di Torrette non sembra andare troppo d’accordo per quanto concerne appalti e lavori (vedi i ritardi infiniti sul progetto globale del nuovo Salesi a Torrette). Il resto della somma è stata garantita dall’amministrazione comunale che si è occupata della lunga e complessa fase progettuale – verifica impatto ambientale, esecutivo, definitivo ecc. - e soprattutto dei lavori, andati effettivamente lunghi, anche in questo caso a causa della questione prezzi delle materie prime. La campata unica del sovrappasso è stata montata sui due piloni posti ai lati della carreggiata stradale alla fine dello scorso mese di febbraio. Al tempo si pensava che nel giro di due mesi le cose potessero sistemarsi per approdare a una inaugurazione ufficiale entro maggio. In realtà così non è stato, i tempi continuano ad allungarsi e la nuova giunta si trova davanti a questo problema. Non un dilemma certo, visto che la decisione di Palazzo del Popolo è tagliare il nastro del percorso pedonale entro pochi giorni, senza prendere in considerazione i disagi che verranno arrecati a chi, per varie ragioni, non può salire e scendere le scale della rampa lato-ospedale (quella opposta è facilmente percorribile con carrozzine e affini). In ogni caso il sovrappasso consentirà di disattivare, ma solo a settembre, l’attraversamento semaforico a raso lungo via Conca, la più trafficata strada di accesso alla città.