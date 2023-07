"Torrette? Sarebbe stata un’altra incompiuta Pd" E sul Salesi "solo bufale"

"Dichiarazioni scomposte e inesatte di chi ancora appare frastornato dalla recente sconfitta elettorale, una chiara sentenza dei cittadini di Ancona che hanno bocciato chi ha governato per anni una città cui è stato fatto perdere il ruolo di capoluogo. Ricordo che se non fosse stato per la Giunta Acquaroli, che ha finanziato l’opera con 500mila euro in aggiunta ai 200 mila del comune di Ancona, e che ha rimediato prontamente ai ritardi e alle successive richieste di variante, il sovrappasso dell’ospedale di Torrette sarebbe stata l’ennesima incompiuta targata PD. Sul Salesi ci vuole una bella faccia tosta a puntare il dito su chi, come la Giunta Acquaroli, ha arginato le falle ereditate dalla precedente amministrazione. È stato ripreso in mano un progetto nato male, fin dalla scelta della localizzazione ed è stato realizzato un nuovo cronoprogramma che stiamo pienamente rispettando. L’assessore Baldelli in questi mesi, insieme agli uffici di sua competenza, ha completato tutte le risoluzioni delle interferenze con l’ospedale di Torrette relative agli impianti e ai sottoservizi; ha ultimato la nuova isola ecologica, già in funzione dallo scorso anno; e così è stato per la costruzione delle nuove cabine elettriche che alimenteranno il nuovo ospedale.

E ancora: è stata completata la viabilità su via Conca; è stata realizzata una nuova paratia a protezione dell’elisuperficie; è stata terminata la nuova rampa di accesso all’attuale pronto soccorso e sono stati realizzati i cunicoli di collegamento alle nuove centrali e completata tutta la paratia perimetrale in cemento armato che permetterà lo scavo delle fondazioni del nuovo Salesi. Senza contare che già a maggio la regione ha consegnato all’Azienda Ospedaliera la nuova morgue: in attesa del trasferimento delle apparecchiature da parte dell’Azienda Ospedaliera per non perdere tempo si sta procedendo con l’eliminazione dell’amianto negli edifici che verranno demoliti per lasciare il posto al nuovo fabbricato del Salesi. E ci tengo a dirlo non c’è stato alcuno sviamento di fondi, ma al contrario la Giunta Acquaroli ha integrato le risorse insufficienti previste in precedenza: è ora di finirla di voler confondere i cittadini con fake news prive di ogni fondamento per nascondere la propria inadeguatezza e superficialità".

Cons. Regionale Marco Ausili