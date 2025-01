Torrette senza gas resiste al freddo: "Il pensiero va soltanto alle vittime"

E’ un quartiere sconvolto, Torrette. Una ferita profonda da rimarginare. L’assenza di gas è il male minore. "Poco importa se abbiamo trascorso la notte senza riscaldamento e acqua calda – spiegano Francesco Saracini e Michela Ausili –. Il pensiero va alle vittime e al bimbo". Il risveglio, 24 ore in avanti dalla tragedia in cui hanno perso la vita i coniugi Lucia Manfredi e Diego Duca, è ancora più gelido. C’è un’aria pungente. Un velo luttuoso ammanta la comunità. Un silenzio religioso. Casa su casa si lavora al ripristino delle circa 3mila utenze mancanti. Il briefing operativo di chi aiuta alle Palombare. Poi la partenza. Alle 12, più della metà riattivate. Tra le 17 e le 17.30, tutte. Per un totale di 6mila, comprese quelle di sabato stesso tra Collemarino, Palombina, ospedale e le strutture Anni Azzurri e Villa Adria. Nelle vie, ieri, non si fa altro che parlare della tragedia. A cento metri dall’incrocio, la mattina è piena per Sonia e Sergio Cesaroni della Pasticceria Giorgio: centro del mondo, in una domenica di tentata ripartenza, ma con un forno, giocoforza, ancora spento: "Tanti clienti per caffè e colazioni, molti di loro per l’asporto, qualcuno infreddolito". Una parola aiuta. Poi subito in casa, nella paziente attesa del riavvio di contatori e valvole. Come ti giri, una tuta o una divisa. Le attività richiedono rigore, non certo improvvisazione. E la speranza si accende alla vista dei professionisti. Saranno più 200 quelli impegnati nei due giorni: 60 dipendenti di Edma, 35 agenti di polizia locale, 12 persone dei servizi comunali di manutenzione e protezione civile, due del servizio di pubblica illuminazione, 80 volontari di Protezione civile regionale comunale, Croce Rossa e pubbliche assistenze, oltre 25 tra vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Enel. "A ciascuno di loro la gratitudine e il ringraziamento della città di Ancona", la riflessione del vicesindaco Giovanni Zinni. "Sono persone straordinarie, che indossano semplici pettorine fosforescenti. Ma meriterebbero dei bei mantelli", rincara la dose il sindaco Daniele Silvetti, alludendo agli eroi dei giorni nostri. Entrambi ribadiscono la vicinanza ai parenti della coppia scomparsa in circostanze drammatiche.

Nel quartiere, l’altra emergenza cessa. Ma Edma organizza una struttura di reperibilità raddoppiata per operare sulle chiamate di chi ha problemi o era assente ieri. A casa di Marlene Dietrich, invece, che risiede a mezzacosta lungo via Esino, il gas è ripristinato a metà mattina: "Sono stati degli angeli. Li ho ringraziati per quello che hanno fatto per noi. Ma non riesco a pensare a ciò che è successo". E così Sara Frulla: "Una disgrazia, che in qualche modo tocca tutti da vicino. Il freddo? Coperte, maglioni e split aperti del condizionatore. Non sono questi i problemi della vita".

In via Lambro un’anziana chiama e il pronto intervento risponde: per lei arriva una stufetta elettrica. La testa torna lì: "Ho sentito un boato, poi è iniziato quel rumore assordante, prima dell’odore persistente del gas – confessa una donna in via Aso –. A noi non è accaduto nulla, ma le nostre preghiere sono per le persone che non ci sono più e per loro figlio, così piccolo e rimasto senza genitori".

Anche a Fabriano, dove viveva la famiglia, si prega nella parrocchia di San Nicolò. Nel punto del disastro il bypass della rete del metano viene fatto in tempi celeri e ora è protetto da panettoni in cemento. A terra, un mazzo di fiori per Lucia e Diego.