Torrette, si Salvi chi può

Massaro

I complimenti fanno sempre piacere. Quando l’Agenas ha promosso l’ospedale di Torrette come uno dei migliori d’Italia per reparti, servizi e prestazioni, giustamente c’è stato chi si è preso il merito dell’ennesima stelletta al petto. Non un riconoscimento di poco conto: la sanità non è qualcosa di impalpabile, ma è proprio ciò con cui tutti i cittadini devono misurarsi quotidianamente. Ma la medaglia, si sa, ha sempre il suo rovescio. Sono trascorse poche settimane dall’incensazione che ha fatto brillare gli occhi alla classe politica e dirigenziale regionale e Torrette è improvvisamente piombata nel più cupo pessimismo.

E’ bastata una lettera di dirigenti medici di alto profilo per mettere il dito nella piaga. E’ possibile che proprio l’ospedale migliore d’Italia pecchi in risorse e personale? Come si concilia il prestigio di un ospedale che può vantare professionisti eccellenti e servizi di alto profilo con pochi eguali in Italia, con le carenze macroscopiche di infermieri e medici non solo nell’emergenza, ma anche in altri reparti di vitale importanza? A chi credere? Per rendersi conto della situazione basta andare in ospedale: la mancanza di personale infermieristico, dovuta a difficoltà nel reperire personale, a lungaggini nei concorsi e nelle assunzioni, è un dato inoppugnabile. Lo gridano a gran voce i sindacati, lo confermano i medici. Ma anche gli stessi camici bianchi sono in sofferenza, tanto che in reparti chiave sono stati costretti ad "arruolare" frotte di volenterosi e bravissimi specializzandi. Che devono farsi le ossa e che in futuro saranno sicuramente l’asse portante della nuova sanità marchigiana. Proprio quella che il professor Salvi ha in mente di disegnare per Torrette. A patto che glielo facciano fare.